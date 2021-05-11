Психолог дала совет, как вести себя при захвате школы

Координатор проекта "Тёплый дом" фонда "Волонтёры в помощь детям-сиротам", психолог Елена Андреева рассказала "Правде.ру" о возможном поведении родителей во время захвата школы. 11 мая в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли не менее восьми человек.

Стрельбу в школе устроил бывший ученик школы, 19-летний Ильназ. По сведениям СМИ, работе правоохранительных органов мешали родители учеников, которые пытались прорваться в здание.

По словам Андреевой, родителей в такой ситуации необходимо успокоить и оказать помощь на месте. В подобных случаях их переполняют гневные эмоции из-за мысли, что специалисты всё делают не так.

"Со стороны родителей кажется, что они сейчас там ворвутся и что-то сделают по-другому", — заявила Андреева.

Специалисты должны в такой момент поддержать родителей, у которых ощущается бессилие из-за экстренной и во многом непонятной ситуации. По словам психолога, даже экстренные службы не всегда готовы к таким событиям.

"Универсального совета нет"

Андреева уточнила, что какого-то универсального совета по поведению в подобных ситуациях нет.

"Универсальный совет? Конечно, нет. Потому что родители и вообще люди себя в экстремальных ситуациях ведут себя очень по-разному. В общем, все мы живые люди, мы не знаем, как правило, как мы себя поведём в такой экстренной ситуации, что мы будем делать — мы будем бежать, замрём. Правда, пока ты не окажешься в этой ситуации, ты не знаешь, как будешь себя вести", — заявила Андреева.