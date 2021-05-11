В Казани задержали пособника стрелявших в школе

В Казани задержан пособник стрелявших в школе №175. По сведениям Life, им оказался 41-летний Рамиль Мухамедшин. О роли участия мужчины в теракте не сообщается.
Ранее появилась информация о том, что один из стрелявших в школе задержан. Им оказался бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев. Он закончил школу четыре года назад.
Второй нападавший был ликвидирован в здании школы. В СМИ поступали противоречивые сведения по поводу захвата заложников.
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Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.