В Казани задержали пособника стрелявших в школе

В Казани задержан пособник стрелявших в школе №175. По сведениям Life, им оказался 41-летний Рамиль Мухамедшин. О роли участия мужчины в теракте не сообщается.

Ранее появилась информация о том, что один из стрелявших в школе задержан. Им оказался бывший ученик гимназии Ильназ Галявиев. Он закончил школу четыре года назад.

Второй нападавший был ликвидирован в здании школы. В СМИ поступали противоречивые сведения по поводу захвата заложников.