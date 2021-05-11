Один из нападавших на школу в Казани удерживает заложников

Один из нападавших на школу №175 в Казани находится внутри здания. По сведениям СМИ, он удерживает шесть-семь заложников.

Нападение на школу произошло утром 11 мая. В здание ворвались двое мужчин с автоматами Калашникова. После этого прозвучала стрельба и взрывы.

После этого якобы был задержан один подозреваемый в стрельбе.

В результате теракта на данный момент известно о девяти погибших — учителе и восьми учениках.

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