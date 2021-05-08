Неизвестные сломали мемориальные таблички с благодарственными словами героям войны, которые располагались на комплексе "Стойкости Комсомольской" в Туапсе на горе Семашко. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Краснодарскому краю.
Памятное сооружение установлено в честь оборонительной операции Туапсе 1942 года. Она была частью битвы с немецкими захватчиками за Кавказ.
Акт вандализма вызвал общественный резонанс.
В данный момент управление инициировало вопрос об изъятии материалов по данному факту из полиции в своё ведомство. Решением СУ СКР по Краснодарскому краю будет проведена проверка и принято процессуальное решение.
Туапсинская оборонительная операция проходила с 25 сентября по 20 декабря 1942 года. В январе следующего года наша армия начала наступление и уже 12 февраля 1943 года освободила Краснодар от фашистов.
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