Халатность сахалинских коммунальщиков чуть не погубила ребёнка

По вине коммунальщиков в селе Сокол Долинского района травмы получила 12-летняя девочка. Об этом пишет РИА "Сахалин-Курилы".

Возле одного из жилых домов образовалась яма глубиной 2 метра. Коммунальные службы не стали её убирать, а просто перекинули от края до края доску. Девочка возвращалась с прогулки, в темноте споткнулась и упала. Итогом падения стала поездка в больницу, где несовершеннолетней наложили швы и диагностировали сотрясение мозга.

Со слов местных жителей, они не раз требовали у коммунальных служб, чтобы те засыпали яму у подъезда. После случая с девочкой рабочие начали необходимые работы.

Следственный комитет в свою очередь возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Представители ведомства оценят полученные ребёнком травмы, дадут оценку действиям управляющей компании и подрядчика, который вёл работы у дома. После чего будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: Мария Дмитриева

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.