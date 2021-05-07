По вине коммунальщиков в селе Сокол Долинского района травмы получила 12-летняя девочка. Об этом пишет РИА "Сахалин-Курилы".
Возле одного из жилых домов образовалась яма глубиной 2 метра. Коммунальные службы не стали её убирать, а просто перекинули от края до края доску. Девочка возвращалась с прогулки, в темноте споткнулась и упала. Итогом падения стала поездка в больницу, где несовершеннолетней наложили швы и диагностировали сотрясение мозга.
Со слов местных жителей, они не раз требовали у коммунальных служб, чтобы те засыпали яму у подъезда. После случая с девочкой рабочие начали необходимые работы.
Следственный комитет в свою очередь возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Представители ведомства оценят полученные ребёнком травмы, дадут оценку действиям управляющей компании и подрядчика, который вёл работы у дома. После чего будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: Мария Дмитриева
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