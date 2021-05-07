Жительница ХМАО перевела мошенникам почти 2 млн рублей

Жительница города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа лишилась почти 2 млн рублей, рассчитывая получить с них доход, который ей пообещал "Руслан из скайпа".

Потерпевшая, 1961 года рождения, поверила человеку, который через скайп предложил помочь ей начать инвестировать, пишет СИА-ПРЕСС. Он представился Русланом и посоветовал зарегистрироваться на якобы брокерском сайте. Женщина так и поступила. В течение месяца она переводила разные суммы, но все деньги уходили на счета мошенников. В итоге начинающий "инвестор" потеряла более 1,8 млн рублей.

Это необычный способ "развода" россиян. Чаще всего мошенники звонят "жертвам", представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, предупреждая о хищении денег с их счетов. Чтобы предотвратить "липовое" хищение, они просят назвать данные карты, включая трёхзначный код на оборотной стороне (SVV-код), и коды из SMS, которые подтверждают проведение операций.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.