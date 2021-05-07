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Жительница ХМАО перевела мошенникам почти 2 млн рублей

Происшествия » Парад мошенников

Жительница города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа лишилась почти 2 млн рублей, рассчитывая получить с них доход, который ей пообещал "Руслан из скайпа".

Жительница ХМАО перевела мошенникам почти 2 млн рублей

Потерпевшая, 1961 года рождения, поверила человеку, который через скайп предложил помочь ей начать инвестировать, пишет СИА-ПРЕСС. Он представился Русланом и посоветовал зарегистрироваться на якобы брокерском сайте. Женщина так и поступила. В течение месяца она переводила разные суммы, но все деньги уходили на счета мошенников. В итоге начинающий "инвестор" потеряла более 1,8 млн рублей.

Это необычный способ "развода" россиян. Чаще всего мошенники звонят "жертвам", представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, предупреждая о хищении денег с их счетов. Чтобы предотвратить "липовое" хищение, они просят назвать данные карты, включая трёхзначный код на оборотной стороне (SVV-код), и коды из SMS, которые подтверждают проведение операций.

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Банковские мошенники
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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