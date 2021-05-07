Полиция в Красноярске разыскивает женщину, которая бросила свою дочь в травмпункте. Мать оставила ребёнка у охранника и сказала, что придёт через пять минут. Спустя несколько часов за ребёнком никто не пришёл.
"Женщина скрылась в неизвестном направлении и до настоящего времени за ребёнком не вернулась. Свои данные и данные ребёнка она не сообщила", — сообщили в краевом главке МВД.
Девочку поместили в спецучреждение. Ребёнок говорит, что её зовут Ева. Приметы девочки:
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