Полиция ищет женщину, бросившую двухлетнюю дочь в травмпункте

Полиция в Красноярске разыскивает женщину, которая бросила свою дочь в травмпункте. Мать оставила ребёнка у охранника и сказала, что придёт через пять минут. Спустя несколько часов за ребёнком никто не пришёл.

"Женщина скрылась в неизвестном направлении и до настоящего времени за ребёнком не вернулась. Свои данные и данные ребёнка она не сообщила", — сообщили в краевом главке МВД.

Девочку поместили в спецучреждение. Ребёнок говорит, что её зовут Ева. Приметы девочки:

рост ребёнка — 75-80 сантиметров, худощавое телосложение;

девочка побрита на лысо;

одета в розовую куртку, бежевую шапку, темно-синие штаны, бежевые ботинки.