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В Томске задержали мужчину, устроившего забег по машинам

Происшествия

В Томске задержали мужчину, который решил устроить забег по припаркованным автомобилям, сообщает "Москва 24" со ссылкой на региональное управление МВД.

Полиции удалось установить личность подозреваемого.

"Им оказался 39-летний житель города Северск, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

На записях камер наблюдения видно, что мужчина запрыгнул на автомобиль Kia Cerato, после чего перепрыгнул на машину марки Lexus, а потом на крышу автомобиля Toyota Corolla.

Прогулка по машинам обойдётся нарушителю в 200 тыс. рублей.

Заведено уголовное дело о повреждении имущества .

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Автор: Снежана Шахова
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