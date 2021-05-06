В Томске задержали мужчину, который решил устроить забег по припаркованным автомобилям, сообщает "Москва 24" со ссылкой на региональное управление МВД.
Полиции удалось установить личность подозреваемого.
"Им оказался 39-летний житель города Северск, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.
На записях камер наблюдения видно, что мужчина запрыгнул на автомобиль Kia Cerato, после чего перепрыгнул на машину марки Lexus, а потом на крышу автомобиля Toyota Corolla.
Прогулка по машинам обойдётся нарушителю в 200 тыс. рублей.
Заведено уголовное дело о повреждении имущества .
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