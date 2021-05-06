В результате полицейской операции в Рио-де-Жанейро погибли 25 человек

Проведённая полицией Рио-де-Жанейро спецоперация по борьбе с незаконным оборотом наркотиков стала рекордной по количеству погибших в перестрелке.

Полицейская операция в северном районе Жакарезинью продолжалась несколько часов. Правоохранители пытались обезвредить банду, занимавшуюся торговлей наркотиками, похищениями людей, угонами транспортных средств.

В результате возникшей в метро интенсивной перестрелки погибли 25 человек. В их числе — 24 подозреваемых в преступной деятельности и один полицейский. Как сообщил портал G1, офицер полиции Андре Фариас скончался от ранения в голову. Ещё четыре человека пострадали, среди них два пассажира метро и два полицейских.

В июне 2020 года Верховный суд Бразилии приостановил проведение полицейских спецопераций в фавелах (трущобах) на время пандемии. Согласно решению суда, это возможно лишь в исключительных случаях.

Цифровая платформа "Перекрёстный огонь", собирающая данные о случаях вооружённого насилия, отметила, что сегодняшняя перестрелка в метро стала рекордной по количеству погибших во время полицейской операции с 2016 года, когда началось ведение этой статистики.

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