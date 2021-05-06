Пожилая петербурженка избила ребёнка, защищая своего внука

На детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга разыгралась драка.

5 мая у дома №9 по Окраинной улице на 11-летнего мальчика набросилась пожилая женщина. Он ударила его по голове руками. В результате пострадавший обратился в поликлинику. Врачи осмотрели его и отпустили домой.

Школьнику досталось за то, что он поссорился с внуком пенсионерки.

Инцидент был зафиксирован камерой наблюдения. Ка кадрах видно, как пожилая женщина подходит к скамейке, на которой сидит мальчик и начинает бить его по голове и плечам руками, после чего хватает за одежду или ухо.

По данному факту проводится проверка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.