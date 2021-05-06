В ночь на 6 мая на трассе под Волгоградом произошло ДТП с участием фуры и трёх легковых машин. Грузовик Volvo FH-TRUCK столкнулся с тремя легковушками на светофоре, сообщает пресс-служба МВД.
В результате ДТП в больницу были доставлены пять человек — двое детей и трое взрослых. Пострадали водитель и две девятилетние девочки автомобиля Mitsubishi ASX, 60-летняя пассажирка Кia Сeed и 55-летняя пассажирка Volkswagen Polo.
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