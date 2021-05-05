Мошенники заставили 26-летнего священнослужителя взять для них кредит

26-летнему священнослужителю из Подмосковья позвонила "сотрудница банка" и сообщила, что с его телефона пытались списать 5 тыс. рублей, сообщает РЕН ТВ.

Потом мошенники попросили служителя церкви зайти на сайт МВД и убедиться в том, что звонок поступил с официального номера ведомства.

Затем клирику сообщили, что кто-то оформляет на его имя кредит на сумму 200 тыс. рублей, и для того, чтобы его аннулировать, ему предложили взять ещё один.

Священнослужитель выполнил всё, что говорили ему аферисты, и оформил кредит через приложение. Затем он обналичил деньги и перевёл их на счёт мошенников.

Когда служитель церкви понял, что стал жертвой аферистов, он обратился с заявлением в полицию.

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