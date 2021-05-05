Полиция Индонезии арестовала 25-летнюю женщину, которая пыталась отравить своего бывшего парня. Действия Нани Априллиани Нурджаман привели к смерти десятилетнего мальчика.
Женщина приготовила отравленную курицу — в блюдо она добавила цианид. После этого ревнивица вызвала курьера, чтобы тот доставил еду бывшему ухажёру.
Курьер привёз посылку в дом мужчины, но того не оказалось на месте. Супруга мужчины, из-за которой он бросил Нани, заявила, что курьер может забрать курицу с собой.
Курьер привёз отравленное блюдо домой и накормил им жену с сыном. Женщине и мальчику стало плохо. Десятилетнего ребёнка не смогли спасти в больнице, сообщает The Sun.
Отравительнице по законам Индонезии грозит смертная казнь.
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