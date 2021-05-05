Суд рассмотрит иск Навального к пресс-секретарю президента Пескову

Пресненский районный суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства.

Беседа по иску назначена на 27 мая 2021 года, свидетельствуют данные на сайте Пресненского суда. Среди ответчиков по иску присутствует также "ИТАР-ТАСС".

Предыдущий иск Навального к Пескову, поданный в ноябре 2020 года, был отклонён и истец обжаловал это решение. С 21 апреля 2021 года иск направлен в апелляционную инстанцию.

Претензии оппозиционера к Пескову связаны со словами последнего о том, что Навальный якобы работает на зарубежные спецслужбы. В начале октября прошлого года пресс-секретарь президента заявил, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ", а то что он озвучивает ему в уста вкладывает эта организация.

Тогда Песков отказался комментировать иск Навального, сославшись, что "мы никогда судебные дела не комментируем".

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