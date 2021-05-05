Семнадцатилетняя жительница закрытого города Северск Томской области в ночь на 3 мая повредила четыре плаката общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Баннеры были посвящены предстоящему Дню Победы.
По сообщению СК РФ по Томской области, в отношении девушки заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
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