Школьница в Северске повредила плакаты "Бессмертного полка"

Семнадцатилетняя жительница закрытого города Северск Томской области в ночь на 3 мая повредила четыре плаката общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Баннеры были посвящены предстоящему Дню Победы.

По сообщению СК РФ по Томской области, в отношении девушки заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.