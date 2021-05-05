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Нападение на детский сад в Бразилии: убиты трое детей и два воспитателя

Происшествия

Молодой человек с мачете напал на детский сад в бразильском штате Санта-Катарина, убив троих детей и двоих воспитателей.

Нападение на детский сад в Бразилии: убиты трое детей и два воспитателя

Об этом сообщили местные СМИ.

Экстренные службы получили звонок о нападении на детский сад в Саудадесе, в котором находились маленькие дети в возрасте от шести месяцев до двух лет, примерно в 10:35 утра по местному времени во вторник.

Звонившие сообщили, что преступник, ворвавшийся в здание, успел ударить ножом нескольких человек, находившихся на тот момент в одной комнате. Другие воспитатели успели запереться вместе с детьми в других комнатах.

По словам представителя полиции Херонимо Марсаля Феррейры, в момент нападения в здании находилось около 30 детей.

Двое малышей скончались на месте происшествия, а третий был доставлен в больницу, где умер от полученных ран. Имена и возраст жертв не разглашаются.

До прибытия полиции на место происшествия злоумышленник попытался покончить с собой и "серьезно покалечился". Он был доставлен в больницу под наблюдением полиции.

Мотивы его зверского поступка в настоящее время не выяснены. Известно только, что нападавшему 18 лет и он приехал к детсаду на велосипеде. Полиция заявила, что у него нет явной связи с жертвами и нет судимости.

"Это необъяснимая трагедия. В городе объявлен трехдневный траур", — сказал мэр Саудадеса Масиэль Шнайдер.

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Бразилия переживает бунт учителей
Автор: Ольга Лебедева
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