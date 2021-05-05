Молодой человек с мачете напал на детский сад в бразильском штате Санта-Катарина, убив троих детей и двоих воспитателей.
Об этом сообщили местные СМИ.
Экстренные службы получили звонок о нападении на детский сад в Саудадесе, в котором находились маленькие дети в возрасте от шести месяцев до двух лет, примерно в 10:35 утра по местному времени во вторник.
Звонившие сообщили, что преступник, ворвавшийся в здание, успел ударить ножом нескольких человек, находившихся на тот момент в одной комнате. Другие воспитатели успели запереться вместе с детьми в других комнатах.
По словам представителя полиции Херонимо Марсаля Феррейры, в момент нападения в здании находилось около 30 детей.
Двое малышей скончались на месте происшествия, а третий был доставлен в больницу, где умер от полученных ран. Имена и возраст жертв не разглашаются.
До прибытия полиции на место происшествия злоумышленник попытался покончить с собой и "серьезно покалечился". Он был доставлен в больницу под наблюдением полиции.
Мотивы его зверского поступка в настоящее время не выяснены. Известно только, что нападавшему 18 лет и он приехал к детсаду на велосипеде. Полиция заявила, что у него нет явной связи с жертвами и нет судимости.
"Это необъяснимая трагедия. В городе объявлен трехдневный траур", — сказал мэр Саудадеса Масиэль Шнайдер.
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