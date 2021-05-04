Россия не готова к выходу маньяков по УДО

Научный консультант главного управления криминалистики СК РФ Дмитрий Кирюхин заявил, что маньяки и серийные убийцы не должны выходить на свободу по УДО. По его мнению, после освобождения осужденные за тяжкие преступления будут повторять их.

"Такие люди будут переезжать в другие регионы, сначала вести себя тише воды, ниже травы. Но маньячная природа возьмёт своё", — приводит URA.RU слова Кирюхина.

По мнению директора института государственного и международного права Уральского университета Данила Сергеева, общество не готово к такому повороту событий. Сами маньяки также не смогут жить, так как выйдут после 25 лет заключения "в никуда".

"Ни общество, ни закон не готовы к выпуску таких лиц. По моему убеждению, и суды, и ФСИН боятся взять на себя такую ответственность", — заявил Сергеев.

В России пожизненный срок отбывают около 2000 заключённых. Из них 80 подавали ходатайство на УДО, но всем было отказано. Право обжаловать приговор есть у таких осуждённых после 25 лет заключения.

Эксперты приводят в пример "скопинского маньяка" Виктора Мохова, который отбыл в тюрьме 16 лет и 10 месяцев, после чего вышел на свободу и сразу нарушил условия УДО.

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