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Домохозяек в Петербурге задержали за организацию теневого банка

Происшествия

В Санкт-Петербурге раскрыта мошенническая схема по обналичиванию денежных средств, в которой принимали участие домохозяйки. За несколько лет они вывели около полумиллиарда рублей через теневой банк, сообщает МВД по региону.

Всего задержаны восемь человек. Среди них был только один мужчина, который приходился родственником одной из домохозяек. Семи подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Организатор схемы, 51-летняя женщина, отправлена под домашний арест.

За четыре года через подставные фирмы дамы под комиссию в 7% выводили деньги клиентов, которые не хотели показывать свои доходы. Заработок группы за время существования "теневого банка" оценивается в 33,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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