Младенец в Подмосковье погиб при падении с 13 этажа

В деревне Мисайлово Московской области 3 мая под окнами многоквартирного дома было обнаружено тело полугодовалого малыша. Ребёнок выпал из окна 13 этажа.

По факту гибели младенца проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мальчик находился под присмотром родителей. После проветривания квартиры взрослые не вытащили из окна ручку, что делали регулярно для безопасности.

"Кроватка мальчика, располагалась в непосредственной близости от окна, оставшись один в комнате, ребёнок самостоятельно забрался на подоконник и выпал из окна на улицу с высоты 13-го этажа", — говорится в сообщении СК.

По результатам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.