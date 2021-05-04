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Роскачество предупредило о мошенничестве с социальными выплатам

Происшествия » Парад мошенников

Роскачество предостерегло россиян от активизации мошенников, эксплуатирующих тему социальных выплат, объявленных президентом РФ Владимиром Путиным.

Роскачество предупредило о мошенничестве с социальными выплатам

Ведомство напомнило, что 21 апреля 2021 года в послании Федеральному Собранию президент пообещал выплатить на каждого школьника по 10 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости". Соответствующие нормативные документы пока не опубликованы, о деталях выплат также ничего не известно. Этим и пользуются мошенники, обещая выплатить деньги здесь и сейчас.

Например, они присылают письма с содержанием "кликни и получи выплату от президента", предлагают ввести свои данные и даже приложить сканы документов. Но всё это обман.

Роскачество подчеркнуло, что нужно дождаться заявлений от официальных источников, будь то портал госуслуг или СМИ. При этом нужно остерегаться рассылок, имитирующих дизайн портала госуслуг, с обещанием выплат. Письма мошенников всегда содержат внешние ссылки, переход на который заканчивается вводом персональных данных или скачиванием файлов, содержащих вирусы.

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Банковские мошенники
Автор: Анастасия Гостищева
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