Жуткое происшествие случилось в городке Дуранго, штат Колорадо, США:
два черных медведя загрызли 39-летнюю женщину.
Ее тело, покрытое рваными ранами, обнаружил, вернувшись домой, бойфренд. Он и вызвал полицейских.
Во время осмотра места происшествия, копы нашли большое количество помета и медвежьей шерсти. Исследуя район возле дома жертвы, они наткнулись на самку черного медведя с двумя детенышами.
Полицейские приняли решение застрелить хищников. Позже в их желудках были обнаружены человеческие останки.
"Убой животных — это не то действие, которое наши офицеры выполняют легко, но мы обязаны предотвратить ущерб, которого можно избежать, - прокомментировал Дэн Пренцлоу, директор Управления парками и дикой природой в Колорадо. - Эта самка учила своих детенышей, что люди являются источником пищи, а не чем-то, чего следует бояться и избегать".
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