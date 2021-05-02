Первомайские демонстрации закончились столкновениями с полицией

Митинги и марши состоялись во многих городах и странах. В отдельных из них они закончились столкновениями и применением слезоточивого газа и водомётов.

В Париже митингующие бросали в полицейских камни, разбивали окна и поджигали мусорные банки. Полиция применила слезоточивый газ. Были арестованы по меньшей мере 46 человек, пишет "Российская газета". В целом по всей стране на митинги вышло более 106 тысяч человек, согласно данным МВД Франции .

митингующие бросали в полицейских камни, разбивали окна и поджигали мусорные банки. Полиция применила слезоточивый газ. Были арестованы по меньшей мере 46 человек, пишет "Российская газета". В целом по всей стране на митинги вышло более 106 тысяч человек, согласно данным . Брюссельская полиция воспользовалась водомётами, перцовым газом и дубинками после того, как участники мероприятия начали забрасывать офицеров яйцами.

полиция воспользовалась водомётами, перцовым газом и дубинками после того, как участники мероприятия начали забрасывать офицеров яйцами. В Испании в первомайской демонстрации участвовали даже члены правительства: семь министров, включая министра труда Иоланду Диас .

в первомайской демонстрации участвовали даже члены правительства: семь министров, включая министра труда . В Турции были арестованы 212 граждан, которые попытались проникнуть на площадь Таксим, символическую зону протеста.

В ходе первомайских демонстраций активисты требовали изменить условия труда. Так, французы выражали своё несогласие с планами планами правительства по изменению пособий по безработице, испанцы требовали повысить минимальную зарплату.

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