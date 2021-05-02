Митинги и марши состоялись во многих городах и странах. В отдельных из них они закончились столкновениями и применением слезоточивого газа и водомётов.
В ходе первомайских демонстраций активисты требовали изменить условия труда. Так, французы выражали своё несогласие с планами планами правительства по изменению пособий по безработице, испанцы требовали повысить минимальную зарплату.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с предостережением к "большим и малым начальникам" церковных и светских властей в ходе пасхальной проповеди.