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В результате взрыва бомбы в машине в Афганистане погибли 30 человек

Происшествия » Теракты

В результате террористического акта, совершённого на востоке Афганистана, погибли по меньшей мере 30 человек. Пострадавших при взрыве — более 60 человек.

В результате взрыва бомбы в машине в Афганистане погибли 30 человек

В городе Пул-и-Алам, административном центре провинции Логар на востоке Афганистана, взорвалась машина. Как сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти, в автомобиль было заложено взрывное устройство.

Инцидент произошёл неподалёку от местного госпиталя. Известно также, что в доме, перед которым взорвался автомобиль, жил бывший председатель провинциального совета доктор Абдул Вали. На данный момент нет информации, что какая-либо из террористических организаций взяла на себя ответственность за этот взрыв.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что официальные лица США поддерживали контакт с властями Казахстана, Узбекистана и Таджикистана по поводу возможности использования баз в регионе на фоне вывода войск из Афганистана.

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Мир в Афганистане висит на волоске
Автор: Людмила Черткова
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