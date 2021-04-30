В результате взрыва бомбы в машине в Афганистане погибли 30 человек

В результате террористического акта, совершённого на востоке Афганистана, погибли по меньшей мере 30 человек. Пострадавших при взрыве — более 60 человек.

В городе Пул-и-Алам, административном центре провинции Логар на востоке Афганистана, взорвалась машина. Как сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти, в автомобиль было заложено взрывное устройство.

Инцидент произошёл неподалёку от местного госпиталя. Известно также, что в доме, перед которым взорвался автомобиль, жил бывший председатель провинциального совета доктор Абдул Вали. На данный момент нет информации, что какая-либо из террористических организаций взяла на себя ответственность за этот взрыв.

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