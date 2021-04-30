В результате крупного ДТП с автобусом в Ставропольском крае погибли шесть детей. В 16.40 на трассе столкнулись автомобиль, грузовик и микроавтобус, который вёз детей на соревнования.
В микроавтобусе "Sprinter" находились 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих. 12 человек, среди которых восемь детей, были доставлены в больницу. Шесть детей погибли на месте ДТП, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ГИБДД.
ДТП произошло у хутора Ямки Грачёвского округа. По предварительным данным, на микроавтобус опрокинулся грузовик, который совершал поворот. Грузовик "придавил" микроавтобус, сообщает "Интерфакс".
"В реанимации шесть человек, двое — в тяжёлом состоянии. Визуально от 12 до 15 лет, подростки. Всего пострадавших 16 человек, предварительно, трое взрослых, остальные дети. Четыре ребёнка скончались на месте, двое — в тяжёлом состоянии в реанимации, остальные стабильно тяжёлые", — сообщили агентству ТАСС в больнице Грачёвского района Ставропольского края, куда привезли пострадавших.
Сообщается, что попавшие в аварию — волгоградская баскетбольная команда спортивной школы олимпийского резерва №2, ехавшая на соревнования в Черкесск.
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