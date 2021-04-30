Российские "шутники" разыграли голландских депутатов

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, более известные как "Вован" и "Лексус", подшутили над комитетом по иностранным делам парламента Нидерландов.

Они притворились близкими соратниками Алексея Навального, о здоровье которого решили узнать голландские депутаты, пишет Le Monde. Инцидент произошёл на прошлой неделе.

Двойник Леонида Волкова говорил с депутатами Нидерландов 45 минут, прежде чем потребовать биткоины, демонстрируя деревянный пистолет и розовую копилку-поросёнка.

По словам депутата от социал-демократов Кати Пири, "это был самый странный разговор" в её карьере, особенно с учётом того, что он закончился общим взрывом смеха.

Это далеко не первый розыгрыш "Вована" и "Лексуса". Ранее они заманили в ловушку балтийских и украинских парламентариев, а также одного британского депутата от консерваторов.

Кроме того, их жертвами стали лидер Amnesty International, президент Польши Анджей Дуда, певец Элтон Джон и принц Гарри, а также президент Франции Эммануэль Макрон, который думал, что разговаривает с украинским президентом.