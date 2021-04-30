Boeing-737, следовавший по рейсу Москва-Брюссель, вернулся в Шереметьево из-за проблем с датчиков крыла. Пострадавших в результате инцидента нет.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, самолёт вернулся в Шереметьево, откуда вылетел, "после срабатывания датчика неуборки механизации крыла".
Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Причина срабатывания датчика выясняется.
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