Самолёт Москва-Брюссель вернулся в Шереметьево

Boeing-737, следовавший по рейсу Москва-Брюссель, вернулся в Шереметьево из-за проблем с датчиков крыла. Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах, самолёт вернулся в Шереметьево, откуда вылетел, "после срабатывания датчика неуборки механизации крыла".

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет. Причина срабатывания датчика выясняется.

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