Мать тройняшек убила двух детей и мужа, после чего пошла в кино

Во Владивостоке 29 апреля произошло тройное убийство. Местная жительница в собственной квартире расправилась с двумя пятилетними детьми и мужем. Третьего ребёнка спасло то, что в момент преступления он был в садике. Убийство произошло после очередного скандала между супругами.

По сведениям "Вестей", мужчина заявил жене о разводе. Также он пригрозил забрать с собой детей. Женщина нанесла мужу и детям ножевые ранения. После этого она попыталась скрыть следы преступления. Следователи нашли тела детей в сумке, а мужчины — в целлофане.

Женщина оставила трупы в квартире, а сама пошла в кино. Там её и нашли правоохранительные органы. Полицию вызвали соседи, которые заподозрили неладное. 30 апреля женщине будет избрана мера пресечения.

Изменилась после родов

В ближайшее время следственные органы проведут ряд экспертиз.

По сообщению "КП", знакомые семьи рассказали что поведение женщины полностью изменилось после родов — тройняшки появились на свет в 2016 году. С тех пор в семье часто возникали скандалы, а муж увозил детей к родственникам.

В это время женщина активно пользовалась соцсетями и заводила там новые знакомства.