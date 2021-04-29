Бывший советник экс-премьера Украины арестован за мошенничество

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца Игоря Сосновского, бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова, за покушение на мошенничество.

Пресс-служба суда подтвердила арест Сосновского до 27 июня 2021 года в рамках уголовного дела по статье о покушении на особо крупное мошенничество. Источники в правоохранительных органах подтвердили ТАСС, что речь идёт именно о бывшем советнике Азарова.

Ранее СМИ сообщали о задержании Сосновского. Следствие считает, что он предложил бывшему гендиректору "Рэйлтрансхолдинга" Сергею Шпаку снять его с международного розыска за $5 млн.

Сосновский, якобы имея связи в российских спецслужбах, обещал за эту сумму обеспечить снятие с международного розыска и прекращение уголовного дела о растрате. Если же Шпак не заплатит ему, то он угрожал организовать его экстрадицию в Россию.