Бойцам ММА выписали протоколы о мелком хулиганстве

Транспортная полиция Санкт-Петербурга квалифицировала действия бойцов ММА Артёма Тарасова и Никиты Солонина как мелкое хулиганство. Но у них есть своя версия произошедшего.

Как сообщает Фонтанка. Ру, на Тарасова и Солонина, которые устроили потасовку на Московском вокзале, составили протоколы о мелком хулиганстве. Об их неуважительном поведении доложил полиции начальник поезда, по словам которого молодые люди смущали окружающих пьяной бранью, а на платформе один из них ударил по лицу одного из пассажиров.

Бойцы придерживаются иного мнения. Как рассказывает Тарасов, они не были пьяными, "0,4 промилле в крови — бутылка пива". По его словам, они с Солониным уснули в вагоне-ресторане и за это получили замечание от девушки, "а потом вмешался пассажир". Тарасов утверждает, что именно тот был пьян, рисовался перед девушкой, "козыряя" своими связями.

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