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Магический ритуал привёл к убийству астраханца

Происшествия

Следственный комитет в Астрахани завёл уголовное дело в отношении мужчины из Красноярского края, которого подозревают в убийстве знакомого во время магического ритуала. Происшествие произошло поздно вечером 26 апреля.

Магический ритуал привёл к убийству астраханца

По сообщению СК, 34-летний житель Астрахани пытался исполнить магический ритуал, чтобы помириться с женой. Для этого он позвал с собой друга, приехавшего из Красноярского края. Мужчины отправились в лесополосу за чертой города - там им необходимо было закопать личные вещи супруги.

Подозреваемый во время выкапывания ямы нелестно высказался о жене своего друга и обряде, который тот пытался провести. Из-за этого мужчины подрались. В ходе потасовки обвиняемый ударил знакомого четыре раза топором по голове. После этого житель Красноярского края накрыл тело ветками и скрылся. По горячим следам 32-летний мужчина был задержан.

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Автор: Артём Пермяков
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