Спецоперация в Ростовской области закончилась бунтом "нелегалов"

Закрытие трёх рынков в Ростовской области привело к стычкам между сотрудниками полиции и торговцами. Спецоперация закончилась задержанием более 450 человек.

Ранее более 3,5 тысячи силовиков оцепили рынки в Аксайском районе Ростовской области: "Атланта", "Алмаз" и "Овощной". Полиция заблокировала входы и выходы на территорию торговых точек и предложила торговцам продолжить свою деятельность в другом месте. Некоторых это предложение не устроило. Они попытались самостоятельно убрать бетонные ограждения и конфликтовали с силовиками.

Как сообщает портал 161. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, результатом масштабного рейда стало задержание около 460 нелегальных мигрантов. Среди них есть граждане Афганистана, Турции, Армении и Азербайджана. Власти планируют депортировать их до 4 мая.

Спецоперация проводилась в рамках уголовного дела против главы Аксайского района Виталия Борзенко и нескольких местных бизнесменов.

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