Россиянина арестовали в США за многомиллионный отмыв биткойнов

Российский, а также шведский гражданин Роман Стерлингов арестован в США по делу об отмывании денег в биткойнах.

По имеющимся у суда данным, он был руководителем сайта Bitcoin Fog, помогавшего обеспечивать анонимность транзаеций в биткойнах. С октября 2011 года через портал переслали более чем 1,2 млн биткойнов, оценивающихся в более чем 335 миллионов долларов. При этом по меньше 78 млн проходили через услуги торговых площадок даркнета, связанных с распространением наркотиков.

Соответственно Стерлингов обвинен по таким пунктам, как отмывание денег, денежные переводы без лицензии и руководство бизнесом по таким переводам.

В июле 2020 года "твиттер"-аккаунты некоторых из самых известных политических и деловых лидеров США — от Барака Обамы и Джо Байдена до Билла Гейтса и Уоррена Баффета - были взломаны "с целью продвинуть биткойн-мошенничество".

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