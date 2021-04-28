Кипр согласился выдать России беглого банкира

Власти Кипра удовлетворили запрос Генпрокуратуры РФ о выдаче бывшего председателя правления Экономбанка Андрея Туева. В сопровождении конвоя он будет доставлен в Москву.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, "компетентные органы" Кипра одобрили российское ходатайство об экстрадиции Туева, обвиняемого в растрате и злоупотреблении полномочиями.

Следствие считает, что он, возглавляя Экопромбанк, в октябре-ноябре 2013 года заключил кредитный договор без обеспечения с подставной организацией ООО "Рейс". В результате банку был причинён ущерб на сумму более 240 млн рублей.

Также Туев, но уже вместе со своим заместителем, снял обеспечение с кредитного договора, заключённого с ООО "Магнит-Инвест". В итоге компания так и не вернула банку 260 млн рублей.

Экс-глава Экопромбанка спрятался от правоохранительных органов на Кипре. Поэтому Генпрокуратура подала запрос об экстрадиции Туева и получила согласие. В сопровождении спецконвоя беглый банкир будет доставлен на родину.