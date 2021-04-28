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МВД показало, как телефонные мошенники "разводят" россиян

Происшествия » Парад мошенников

МВД Медиа опубликовало видео, на котором задержанный телефонный мошенник из Иркутской области по их просьбе за несколько минут убедил девушку перевести ему несколько тысяч рублей.

МВД показало, как телефонные мошенники "разводят" россиян

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, мужчина на видео был задержан иркутской полицией по подозрению в мошенничестве. Он смог обмануть не менее 10 жителей из Иркутской области и Бурятии, сообщает РИА "Новости".

Мошенник действовал по классической схеме: звонил жертвам, представлялся дальним родственником или знакомым. После обещания встретиться просил помочь решить проблему, которая с ним случилась на заправке, и перевести несколько тысяч рублей якобы на карту сотрудника АЗС. Посчитав сумму незначительной, его собеседники с лёгкостью расставались с деньгами.

По фактам происшествий возбуждены уголовные дела, мошенник находится под подпиской о невыезде.

Уже после задержания он согласился продемонстрировать свои навыки на камеру, набрав случайный номер. Воспроизведя свой типичный разговор, он уговорил девушку "выручить" его и перевести на карту деньги. После демонстрации "развода" мошенник попросил россиян "не покупаться" на действия преступников.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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