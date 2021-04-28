Суд прекратил уголовное дело против убитого силовиками уральца

Свердловский областной суд прекратил уголовное дело против Владимира Таушанкова, обвинявшегося в хищении обоев и убитого при попытке задержания. Суд сообщил об этом в социальной сети "ВКонтакте".

Напомним, 31 мая 2020 года 27-летний Таушанков попытался украсть четыре рулона обоев в строительном магазине Екатеринбурга, но выронил их, когда за ним погнался охранник. Стоимость так и неукраденных обоев оценивается в 3 942 рубля.

Сотрудники полиции пытались задержать молодого человека в ночь с 31 мая на 1 июня в его квартире. Но парень использовал перцовый аэрозоль,

"причинив телесные повреждения в виде химического ожога и конъюнктивит первой степени".

Когда прибыли сотрудники Росгвардии, то Таушанков, по словам судьи, напал на них с ножом и перцовым баллончиком. Силовики выстрелили в нападавшего, из-за чего тот и погиб.

Предварительное следствие обвиняло его в разбое с применением оружия, насилии в отношении представителя власти и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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