Блогер получил шесть лет за смерть подруги в прямом эфире

Раменский суд Московской области приговорил блогера Станислава Решетняка к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. По его вине погибла девушка, практически в прямом эфире.

Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть по неосторожности, сообщает "Интерфакс".

В ночь на 2 декабря 2020 года Решетняк в прямом эфире выпивал алкоголь с погибшей и её знакомой. Во время ссоры он начал избивать девушку, а после выставил из дома в неотапливаемую бройлерную, где и обнаружил её позднее без сознания. Она умерла до приезда медиков от закрытой черепно-мозговой травмы. Как выяснило следствие, блогер неоднократно избивал девушку в прямом эфире и раньше.

Компания Google после гибели девушки сообщила, что удалила аккаунт Reeflay, принадлежащий Решетняку, и все его видео на YouTube. При этом компания утверждает, что прямая трансляция избиения девушки, после которого она погибла, велась не на YouTube.

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