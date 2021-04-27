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Под Костромой задержан маньяк, жертвами которого стали 25 девочек

Происшествия

Следственный комитет по Костромской области задержал 28-летнего жителя региона по подозрению в педофилии в отношении 25 девочек. Правоохранительным органам удалось установить, что с 2016 по 2018 год он состоял в интимной переписке с несовершеннолетними.

Под Костромой задержан маньяк, жертвами которого стали 25 девочек

Жертвами мужчины стали девочки из разных регионах страны. Двум из них на тот момент не было 12 лет. Обвиняемый путём уговоров получал от девочек обнажённые фотографии и видео. После этого преступник требовал от потерпевших от 300 до 5 000 рублей, угрожая опубликовать материалы в Сети.

Преступник пользовался аккаунтами в социальных сетях под вымышленными именами. Криминалисты исследовали электронные устройства для получения доказательств. Кроме того, все несовершеннолетние дали показания.

"Назначены и проведены 25 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, по заключению которой мужчина признан вменяемым. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении СК.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о происшествии в Нижнем Новгороде. Там 33-летняя мать снимала порнографию со несовершеннолетними дочерью и сыном.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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