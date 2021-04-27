Под Костромой задержан маньяк, жертвами которого стали 25 девочек

Следственный комитет по Костромской области задержал 28-летнего жителя региона по подозрению в педофилии в отношении 25 девочек. Правоохранительным органам удалось установить, что с 2016 по 2018 год он состоял в интимной переписке с несовершеннолетними.

Жертвами мужчины стали девочки из разных регионах страны. Двум из них на тот момент не было 12 лет. Обвиняемый путём уговоров получал от девочек обнажённые фотографии и видео. После этого преступник требовал от потерпевших от 300 до 5 000 рублей, угрожая опубликовать материалы в Сети.

Преступник пользовался аккаунтами в социальных сетях под вымышленными именами. Криминалисты исследовали электронные устройства для получения доказательств. Кроме того, все несовершеннолетние дали показания.

"Назначены и проведены 25 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза обвиняемого, по заключению которой мужчина признан вменяемым. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении СК.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о происшествии в Нижнем Новгороде. Там 33-летняя мать снимала порнографию со несовершеннолетними дочерью и сыном.