Бывший вице-премьер Северной Осетии получил шесть лет за организацию ПС

Советский районный суд Владикавказа приговорил экс-заместителя председателя правительства Северной Осетии Валентина Базрова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию преступного сообщества (ПС).

Также Базрову назначен штраф в 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде. Кроме бывшего вице-премьера, по данному делу осудили ещё семь человек.

Организованное Базровым преступное сообщество занималось отчуждением производственных помещений и земельных участков завода и их дальнейшей реализацией "своим" фирмам по заниженной стоимости.

В состав ПС входили три группы, каждая из которых играла свою роль. Ущерб от действий преступников оценивается в 300 млн рублей.

Базров в правительстве Северной Осетии курировал промышленность, транспорт, строительство и дорожное хозяйство.