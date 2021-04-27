Советский районный суд Владикавказа приговорил экс-заместителя председателя правительства Северной Осетии Валентина Базрова к шести годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию преступного сообщества (ПС).
Также Базрову назначен штраф в 500 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в суде. Кроме бывшего вице-премьера, по данному делу осудили ещё семь человек.
Организованное Базровым преступное сообщество занималось отчуждением производственных помещений и земельных участков завода и их дальнейшей реализацией "своим" фирмам по заниженной стоимости.
В состав ПС входили три группы, каждая из которых играла свою роль. Ущерб от действий преступников оценивается в 300 млн рублей.
Базров в правительстве Северной Осетии курировал промышленность, транспорт, строительство и дорожное хозяйство.
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