Прокурор запросил для экс-полицейских по делу Голунова от 7 до 16 лет

Прокурор попросил суд приговорить бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, к лишению свободы на сроки от 7 до 16 лет. Четверо из них находятся под стражей, пятый — под домашним арестом.

Денис Коновалов был отпущен под домашний арест, поскольку дал изобличающие показания против своего экс-начальника, Игоря Ляховца, пишет "Агентство городских новостей". По уголовному делу проходят ещё трое — Акбар Сергалиев, Максим Уметбаев, Роман Феофанов.

Как следует из их общих показаний, у преступления не было заказчика, они подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить показатели и продвинуться по карьерной лестнице. Экс-полицейские нарушили закон в июне 2019 года.

Голунова задержали 6 июня 2019 года, обвинив в незаконном сбыте наркотических веществ. Через два дня суд отправил его под домашний арест. Ещё через три дня МВД прекратило уголовное дело за отсутствием доказательств, Голунова освободили.

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