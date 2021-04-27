Подозреваемого выкрали прямо из отделения полиции

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области полиция задержала подозреваемого и готовилась депортировать его в Армению. Но приятель задержанного, переодевшись полицейским, забрал друга якобы "для отработки оперативных действий".

О курьёзе сообщает портал Югополис со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Задержанный гражданин Армении подозревался в вымогательстве. Его должны были отправить на родину, но он не хотел туда ехать.

Чтобы помочь мужчине, его друг переоделся в полицейскую форму, представился оперативником из управления МВД по Краснодарскому краю и забрал подозреваемого на отработку неких "оперативных действий".

На тот момент в отделении полиции находилась только одна сотрудница, которая заявила, что краснодарский полицейский был весьма "настойчив", поэтому она отпустила задержанного с ним.

Впрочем, по данным СМИ, изобретательным друзьям не удалось далеко уехать: через пару часов их задержали.