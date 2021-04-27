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В Казани во время обыска в квартире прогремел взрыв

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В многоквартирном доме по улице Батыршина в Казани прогремел взрыв, после чего начался пожар. Это произошло во время обыска по уголовному делу о хранении взрывчатых веществ.

В Казани во время обыска в квартире прогремел взрыв

Как сообщает "Реальное время" со ссылкой на телеграм-канал Mash Iptash, полиция пришла с обыском в 6 утра к 49-летнему мужчине, проживающему на втором этаже. Предполагалось, что он изготавливает бомбы. Обыск проводился оперативниками с кинологами.

В квартире были обнаружены гильзы, провода, фитили и порох. Мужчина объяснил их наличие тем, что создаёт салюты и фейерверки. Силовики приготовились изъять найденное, но тут прогремел взрыв, и начался пожар. Никто из находившихся в квартире не пострадал.

В МЧС сообщили, что информация о пожаре по данному адресу поступила в 12:19 по местному времени. В зоне плотного задымления обнаружили пять человек, их спасли. Самостоятельно эвакуировались ещё 10 человек. Открытое горение наблюдалось в двухкомнатной квартире. Чтобы жильцы не страдали от дыма, спасателям пришлось выбить окна в квартирах на других этажах.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Александр Михайлов
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