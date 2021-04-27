Житель Башкирии получил пожизненный срок за убийство шести пенсионеров

Суд в Башкирии признал 52-летнего Айдара Манпова виновным в убийстве шести пенсионеров, а также разбое и поджоге чужого имущества. Убийца получил пожизненный срок, сообщает прокуратура республики.

Сейчас Манпов отбывает наказание за другое преступление. Своей вины мужчина не признал.

Убийства Манповым были совершены с 2008 по 2011 год. Раскрыть преступления удалось при помощи многочисленных экспертиз. По делу были допрошены более 60 свидетелей.

В мае 2008 года Манпов проник в жилой дом пожилой пары в селе Иткинеево и убил супругов. Преступник вынес из дома 30 тыс. рублей, верхнюю одежду, после чего устроил поджог.

В ноябре 2010 года и сентябре 2011 года Манпов лишил жизни ещё четырёх человек, проникая в их дома. По этим эпизодам он украл 51 тыс. рублей.