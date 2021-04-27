Житель Башкирии получил пожизненный срок за убийство шести пенсионеров

Суд в Башкирии признал 52-летнего Айдара Манпова виновным в убийстве шести пенсионеров, а также разбое и поджоге чужого имущества. Убийца получил пожизненный срок, сообщает прокуратура республики.
Сейчас Манпов отбывает наказание за другое преступление. Своей вины мужчина не признал.
Убийства Манповым были совершены с 2008 по 2011 год. Раскрыть преступления удалось при помощи многочисленных экспертиз. По делу были допрошены более 60 свидетелей.
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