Россиянка сняла порно с дочерью и сыном, за что может получить 15 лет

33-летняя женщина в Нижнем Новгороде задержана за распространение порнографической продукции с собственными детьми. Мать снимала порно с 11-летней дочерью и 12-летним сыном, после чего продавала фотографии в сети Интернет.
Точное время, когда велись съёмки, не установлено, поэтому детям могло быть ещё меньше лет, уточнили в правоохранительных органах в комментарии для "КП".
Следователи возбудили уголовное дело за "использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов". Женщина признала собственную вину, ей грозит до 15 лет лишения свободы.
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