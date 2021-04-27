Полиция Бали разыскивает россиянку за съёмку порно на вулкане Батур

Власти Индонезии разыскивают "российскую порномодель", известную под псевдонимом Miha Nika. Она подозревается в съёмке порнографического видео на вулкане Гунунг-Батур.

Полиция Бали, где расположен священный для местных жителей вулкан, считает, что именно она снялась в непристойном ролике, который набрал более 1 млн просмотров на крупнейшем видеохостинге, сообщает Jeg Bali. К настоящему моменту ролик заблокирован.

Следствие считает, что видео было снято ещё в прошлом году. Тем не менее, полиция разыскивает тех, кто был задействован в съёмках. К расследованию привлечена миграционная служба, чтобы определить, где находятся участники видео. Возбуждено уголовное дело о "публичном непристойном поведении" с максимальным наказанием в три года тюрьмы.

По данным телеграм-канала Lshot, в скандальном ролике снялась 22-летняя Вероника Трошина, которая занимается созданием видео для взрослых вместе со своим бизнес-партнёром. Контент продаётся профильным сайтам.

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