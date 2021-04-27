Зима не уходит: в Тульской области из-за снегопада повалено 70 деревьев

"Комплекс неблагоприятных погодных явлений" привёл к падению 70 деревьев в Туле, Плавском и Щёкинском районах области, сообщает МЧС России.

Сотрудники МЧС уже распилили и убрали 47 деревьев, "работы по расчистке территорий продолжаются", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

При этом снегопад не вызвал существенных пробок на дорогах, количество аварий также не изменилось. Но дороги продолжают чистить, а на восстановлении электроснабжения работают 42 бригады энергетиков, поскольку в Ленинском, Плавском и Щёкинском районах Тульской области оно нарушено из-за непогоды.

Зима в этом году никак не хочет уходить. Снегопады идут во многих регионах, что вызывает недовольство россиян. Даже в Сочи до сих пор люди ходят в куртках, хотя обычно в апреле, а то и в марте уже открывался пляжный сезон.

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