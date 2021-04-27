В Калмыкии шестеро задержаны за рейдерский захват нефтяных компаний

Управление Следственного комитета России по Республике Калмыкия возбудило уголовное о рейдерском захвате трёх нефтедобывающих компаний. Задержаны шесть человек, пятеро из них уже находятся под арестом по решению суда.

Уголовное дело возбуждено по статьям о фальсификации ЕГРЮЛ, покушении на мошенничество и незаконное лишение свободы. Название компаний в сообщении Следственного комитета не уточняется. По данным СМИ, речь идёт о "ЕвроСибОйле".

Как считает следствие, задержанные с целью захвата трёх нефтегазовых компаний изготовили подложные документы в Дагестане и провели сделку купли-продажи. В результате нефтегазовые компании сменили владельца, о чём уведомили налоговую 17 апреля текущего года.

Через три дня рейдеры незаконно проникли на территорию производственной базы: повредили средства связи, отключили видеонаблюдение и незаконно удерживали работников предприятия.

По подозрению в рейдерском захвате задержаны шесть человек. Пятерых суд уже отправил под арест, в отношении последнего мера пресечения ещё не избрана.

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