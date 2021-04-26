Сегодня начинается подготовка войск к Параду Победу

На Красной площади сегодня состоится пешая тренировка экипажей боевых машин, которые пойдут путем их следования на Параде Победы для изучения маршрута.

Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В связи с этим в 21:00 и до окончания мероприятия власти города перекрывают Охотный ряд, ул. Тверская, а также участки ул. 1-я Тверская-Ямская, Оружейного переулка, ул. Моховой, ул. Большой Никитской. Ночные тренировки перед парадом состоятся также 29 апреля и 4 мая, генеральная репетиция назначена на 7 мая.

Ранее сообщалось, что в Москве могут разрешить после пандемии массовые мероприятия к 9 мая, то есть увидеть парад, возможно, смогут все желающие лично.

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