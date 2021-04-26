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Девочка-лунатик выжила после падения с 12 этажа

Происшествия

На улице Скульптора Мухиной в Москве 11-летняя девочка выпала из окна 12 этажа. Ребёнок уснул в своей кровати, а очнулся на улице.

Такую версию событий рассказывает сама девочка. Мать выпавшей добавляет, что ребёнок часто ходит во сне, падает по ночам с кровати.

"Этим вечером она зашла в комнату дочери и, не обнаружив её в кровати, выглянула в окно и увидела ту на земле", — приводит РИА "Новости" слова собеседника в правоохранительных органах.

Девочка выжила после падения. Когда на место происшествия прибыли медики, она была в сознании. Ребёнок разговаривал с сотрудниками скорой помощи и родителями. Предварительно у девочки выявлен вывих плеча и травма головы.

Следственные органы проводят проверку произошедшего.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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