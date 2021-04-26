Суд в Башкирии смягчил приговор убийце педофила

Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляцию защиты уфимца Владимира Санкина, который ранее был признан виновным в убийстве педофила. Судья смягчил приговор мужчине — срок заключения изменён с восьми до шести лет колонии строгого режима.

По сообщению "Интерфакса", адвокат Санкина Шота Горгадзе обжалует этот приговор в кассационном порядке.

Дело об убийстве педофила

В январе 2020 Санкин вступился за двух подростков, к которым приставал педофил-рецидивист. Санкин избил его руками, ногами и палкой. Избитый скончался в машине скорой помощи.

Суд присяжных в декабре признал Санкина виновным в убийстве по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Калининский суд Уфы назначил мужчине восемь лет строгого режима.

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