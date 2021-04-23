Четверо детей погибли в огне под Пермью

В Пермском крае в поселке Утес произошел пожар в частном доме, четверо детей, находящихся внутри, погибли.

По данным следствия, которое уже возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", дети были в доме без присмотра взрослых. Следователи ведут осмотр места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы с целью восстановить полную картину происшествия.

Ранее в приморском Благовещенске сообщение о пожаре в кардиоцентре - здании 1908 года постройки — хирурги приняли за первоапрельскую шутку и продолжили операцию. Выйдя из операционной, поняли, что все было более чем серьезно.

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